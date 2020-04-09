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10 квітня • оновлено в 02:15
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Ексведучий "Орла і решки" назвав найкращі міста в Україні для туризму

1.7т
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Ексведучий тревел-шоу "Орел і решка" Євген Синельников назвав найкращі міста в Україні для туризму. Так, на його думку, це Чернігів, Тернопіль та Харків.

Про це Синельников розповів в інтерв'ю програми "Зе Интервьюер" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Чернігів – просто ідеальний для вихідних. Центр міста дуже красивий, там гарні фонтани, ресторани, люди дуже привітні. Тому туди варто обов'язково приїхати", – сказав Синельников.

Чернігів

Чернігів

Фото: kraina-ua.com

Що стосується Тернополя, він заявив, що одна з родзинок цього міста – озеро в самому центрі та порекомендував побувати там.

Тернопіль

Тернопіль

Фото: orangesmile.com

"У Харкові чисто, круто, масштабно. Ти приїжджаєш туди і розумієш, що це справжній мегаполіс. Він не гірший за Київ", – сказав Синельников.

Ексведучий "Орла і решки" назвав найкращі міста в Україні для туризму

Фото: sq.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий мандрівник Антон Птушкін розповів невідомі факти про унікальну державу-материк Австралію.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Тег
туризм
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