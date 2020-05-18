Єгипетські готелі отримали дозвіл на прийом туристів

Юрій Сергієнко Новини 01:06, 19.05.2020 Оновлено: 01:08, 19.05.2020

У Єгипті 18 готелів отримали сертифікати безпеки, які дають можливість відновити роботу, але з певними обмеженнями.

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Спочатку завантаження не має перевищувати 25%, але з 1 липня воно буде збільшене до 50%, повідомили в Міністерстві туризму країни.

18 єгипетських готелів отримали сертифікат безпеки
egyptindependent.com

Працювати готелі зможуть для внутрішнього туризму і за умови наявності засобів індивідуального захисту, засобів дезінфекції та при повній координації з туристичним відомством.

Також готелі мають обладнати приміщення на випадок ізоляції постояльців з симптомами захворювання на COVID-19 і підтвердженими аналізами.

Співробітники зобов'язані проходити експрес-тести при в'їзді у туристичні міста.

Сертифікат безпеки

За даними на 18 травня, в Єгипті COVID-19 заразилися 12 764 людей, з яких одужали 3 440 і 645 померли.

Статистика із захворюваності на COVID-19 в Єгипті

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час туристичного сезону в Єгипті зможуть працювати окремі готельні комплекси, однак більша їх частина не буде функціонувати.

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