Єгипетські готелі отримали дозвіл на прийом туристів
У Єгипті 18 готелів отримали сертифікати безпеки, які дають можливість відновити роботу, але з певними обмеженнями.
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Спочатку завантаження не має перевищувати 25%, але з 1 липня воно буде збільшене до 50%, повідомили в Міністерстві туризму країни.
Працювати готелі зможуть для внутрішнього туризму і за умови наявності засобів індивідуального захисту, засобів дезінфекції та при повній координації з туристичним відомством.
Також готелі мають обладнати приміщення на випадок ізоляції постояльців з симптомами захворювання на COVID-19 і підтвердженими аналізами.
Співробітники зобов'язані проходити експрес-тести при в'їзді у туристичні міста.
За даними на 18 травня, в Єгипті COVID-19 заразилися 12 764 людей, з яких одужали 3 440 і 645 померли.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час туристичного сезону в Єгипті зможуть працювати окремі готельні комплекси, однак більша їх частина не буде функціонувати.