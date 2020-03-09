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9 березня • оновлено в 08:44
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Єгипет запроваджує візи: що потрібно знати туристам перед відпусткою

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З 1 червня 2020 року Єгипет вводить візи для туристів. Тепер, щоб відпочити на будь-якому курорті країни буде необхідно оформити документ строком на п'ять років.

При цьому в країну можна буде в'їжджати необмежену кількість разів, але залишатися не довше 90 днів за одну подорож, пише Інформатор.

Єгипет

Єгипет

Турпром

Скільки коштує віза

Вартість оформлення нової туристичної візи в Єгипті ще не повідомили. Туристичні оператори припускають, що отримати документ можна буде за 20-60 доларів. Відомо, що в серпні в аеропортах Луксора і Асуана буде діяти знижка на візу в розмірі 10 доларів.

Як отримати візу

Отримати документ можна буде через електронний візовий портал або в єгипетському консульстві. Переліку документів для її отримання також поки не оголосили. Зазвичай для подібної візи необхідно вказати паспортні дані та інформацію про поїздку.

Як подорожувати до 1 червня

Зараз тільки в деяких містах Єгипту діють візи. Наприклад, в Хургаді туристам за в'їзд необхідно заплатити 25 доларів. В інші міста до 1 червня можна потрапити за путівкою без будь-яких перешкод.

Як писав OBOZREVATEL раніше, російським туристам порадили не відвідувати Єгипет і вибирати для зимового відпочинку інші країни. Путівки на місцеві курорти не продаються на території РФ.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Єгипет
Тег
подорожі
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