Єгипет змінив правила в'їзду для іноземців: які винятки

Для в'їзду в Єгипет із 8 серпня іноземцям знадобиться негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Він повинен бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону, передає El Balad. Розпорядження про це підписав прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі.

Таке правило обов'язкове для всіх іноземців, що прибувають морським, повітряним або наземним транспортом, але не для туристів, що прибувають прямими авіалініями в аеропорти Шарм-ель-Шейха, Таби, Хургади, Муса-Алама або Матруха.

Однак тим, хто приїжджає на відпочинок у перераховані вище міста, заборонено виїжджати за їхні межі без наявності негативних ПЛР-тестів.

Зазначимо, в Єгипті вже зафіксовано 95 тис. випадків COVID-19.

Статистика захворюваності в країні. worldometers.info

Динаміка виявлення нових інфікованих в Єгипті. worldometers.info

Активні випадки. worldometers.info

Щоденна кількість померлих. worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єгипет прийняв рішення оплачувати лікування українських туристів у разі захворювання на коронавірус.