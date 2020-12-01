Єгипет посилює правила в'їзду через COVID-19: до чого готуватися туристам

З 1 грудня 2020 року в Єгипті набувають чинності нові правила щодо оригіналів довідок ПЛР-тестів на коронавірус через зростання кількості випадків підробок документів.

OBOZREVATEL вирішив перевірити інформацію та поспілкувався з представниками туроператора Join Up, а також власницею туристичного агентства "За три копійки" про ситуацію з довідками та що потрібно враховувати туристам під час в'їзду в Єгипет.

Представники Join Up про нові правила перетину кордону Єгипту для громадян України

Представники туроператора Join Up підтвердили нам, що з 1 грудня в аеропорту Шарм-ель-Шейха набувають чинності нові правила про оригінали довідок ПЛР-тестів. Туристам необхідно врахувати таке:

тест на коронавірус можна здати заздалегідь в Україні, але під час перетину кордону треба показати оригінал документа, з мокрою печаткою, англійською та арабською мовами;

на довідці має бути вказано час забору матеріалу – до прильоту в Єгипет має пройти не більш ніж 72 години;

на довідці тепер дійсно повинен бути "водяний знак" або QR-код, який веде на офіційний сайт лабораторії.

Найпоширеніші помилки туристів

Представники туроператора окремо підкреслюють – якщо співробітник аеропорту буде мати сумніви щодо документа, тест на коронавірус доведеться пройти ще раз, прямо в будівлі аеропорту за ціною 30 доларів із людини.

У Join Up також повідомили, що особисто вони не перевіряють наявність або справжність довідок, оскільки це не входить до їньої компетенції. Однак, за словами співробітників аеропортів у Єгипті, випадки з підробленими документами були, а туристи найчастіше роблять такі помилки:

вирушають до країни без оригіналу документів або надають результат в електронному вигляді, який не можна перевірити;

надають довідки без печаток;

помилково беруть із собою оригінал російською або українською мовами замість англійської та арабської.

У Join Up також відзначили, що до нововведень туристи ставляться негативно, навіть незважаючи на те, що ці заходи спрямовані на запобігання поширенню COVID та безпеку туристів.

Анна Барабаш, власниця туристичної агенції "За три копійки": "Туроператори платять компенсацію за тести на Covid-19"

Анна Барабаш також підтвердила, що єгипетська влада посилює перевірку справжності наданих їм документів через почастішання підробок. Однак відповідальність за ці дії, згідно із законами України, нести доведеться не тільки туристу, але й фірмі, яка видала йому такі довідки.

Власниця туристичної агенції радить туристам мати при собі не тільки необхідну довідку англійською мовою з мокрою печаткою та QR/штрих-кодом, але також зазначає, що і копії не будуть зайвими.

Чи відчувають туристи незручності від зміни правил оформлення документів?

Представниця агенції зазначає, що для туристів особливої незручності зміни не мають, оскільки термін тесту дозволяє здати його за 72 години до перетину кордону, а список акредитованих лабораторій з їхніми філіями по регіонах досить великий.

Крім того, багато туроператорів надають компенсацію за ПЛР-тестування у розмірі 799 гривень та у такий спосіб беруть витрати (або частину) на себе.

"Є ще лабораторії, які видають результат лише за 8-12 годин. Тобто, тест можна здати вранці та вже до вечора отримати довідку в а/п з мокрою печаткою та пройти на реєстрацію. Жодних незручностей та складних нововведень для громадян, які чітко дотримуються інструкцій, немає", – повідомила Барабаш.

Життя, як зазначила голова агенції, ускладнюється тільки у тих фірм, які будують нелегальний бізнес на оформленні фальшивих довідок.

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