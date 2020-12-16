Єгипет посилив контроль за тестами туристів на COVID-19: названо вимоги

Для в'їзду до Єгипту громадяни України повинні надати сертифікат із негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Це правило стосується також дітей від 6 років. Про посилення контролю за достовірністю сертифікатів повідомило у Facebook Посольство України в Єгипті.

Яким повинен бути сертифікат про проходження ПЛР-тесту:

видаватися англійською мовою;

обов'язково містити точну дату та час тестування;

повинен бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою в державі походження документа, мати печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код із посиланням на результат тесту на офіційному сайті лабораторії;

не містити жодних виправлень, поправок;

повідомляти про проведений вид тесту;

обов'язково вказувати, що особі було проведено тестування типу RT-PCR.

повинен містити інформацію про особу, якій належить тест.

сертифікати, заповнені від руки, не приймаються.

Якщо в достовірності тесту виникли сумніви, у єгипетської сторони є право провести повторний після прильоту.

Дипломати нагадали, що якщо цей тест туриста покаже позитивний результат, громадян ізолюють в окремих корпусах на території заброньованих ними готелів до моменту отримання негативного повторного тесту. Громадянам у цьому випадку забороняється залишати свої номери.

Українцям також порадили переконатися, що їхній страховий поліс може покрити витрати на ізоляцію та/або лікування коронавірусу.

Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, 11 грудня Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн "червоної" зони щодо рівня поширення COVID-19. Українці повинні піти на самоізоляцію після повернення з цих держав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 грудня в Єгипті введуть нові карантинні правила. Магазини, ресторани та інші розважальні заклади працюватимуть в обмеженому режимі.