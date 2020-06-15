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15 червня • оновлено в 08:17
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Єгипет підтвердив готовність відкрити аеропорти для туристів: коли можна летіти

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Міністр цивільної авіації Єгипту Мохамед Манар Анбал заявив, що країна знову відкриє всі свої аеропорти для регулярних міжнародних рейсів 1 липня.

Про це повідомив Reuters. Авіарейси будуть відновлюватися поступово.

За словами міністра, іноземний туризм поки обмежать курортами в трьох прибережних провінціях. Уряд Єгипту розробив заходи, які повинні бути прийняті в літаках, в аеропортах і готелях, щоб убезпечити здоров'я іноземних гостей.

Єгипет підтвердив готовність відкрити аеропорти для туристів: коли можна летіти

Єгипет підтвердив готовність відкрити аеропорти для туристів: коли можна летіти

Міністр туризму Халед аль-Анані додав, що мандрівники з країн з високими показниками коронавирусной інфекції, згідно з оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), повинні будуть обов'язково пройти тестування до приїзду до Єгипту.

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Теми
сімейний туризм Коронавірус
Місце
Єгипет
Теги
туризм літак
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