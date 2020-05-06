Єгипет оголосив про відкриття готелів Хургади і Шарм-ель-Шейха: озвучені дата й умови

З 15 травня відкриються готелі популярних єгипетських курортів у Хургаді і Шарм-ель-Шейху, але з певними обмеженнями.

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Спочатку у готелі допускатимуть лише громадян країни. Коли відкриються кордони для іноземних туристів, їм доведеться надавати довідки про відсутність коронавірусу COVID-19, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Відповідно до розпорядження міністерства туризму й у справах старожитностей Єгипту, готелі Шарм-ель-Шейху і Хургади відновлять роботу 15 травня. На першому етапі завантаження готелів повинне зберігатися на рівні 25% із подальшим його збільшенням до 50% на початок червня", – йдеться у повідомленні.

Голова відомства Халед аль-Анані уточнив, що готелі повинні строго дотримуватися рекомендацій влади. У них має бути цілодобова медична служба, співробітників необхідно щодня тестувати на коронавірус і забезпечувати їх засобами захисту.

Також обов'язково потрібно проводити дезінфекцію приміщень і території готелю, вимірювати температуру у гостей, забезпечити їх засобами дезінфекції. Прибирання номерів потрібно проводити раз на день, а місць громадського користування – щогодини.

У разі порушень у готелю відкличуть ліцензію і закриють.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турецькі готелі влітку працюватимуть з обмеженнями. Вони будуть заповнені максимум на 60%, при заселенні у туристів будуть вимірювати температуру і видавати маски. Також визначать карантинну зону, куди будуть відправляти гостей із підозрою на коронавірус.