Єгипет накрила потужна буря: вражаючі фото і відео

Єгипет накрила потужна піщана буря 16 січня, через що видимість на вулицях була практично нульовою.

Як повідомляє місцеве видання Egypt Today, на півночі країни різко похолодало і розійшовся потужний вітер (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

За даними видання, через стихію, що розгулялася, було призупинено морське сполучення в Середземному і Червоному морях. Синоптики попереджали, що країну накриє піщана буря, пік якої припав на 16 січня. Очікується, що 17 січня погода трохи покращиться. У Каїрі і Нижньому Єгипті пообіцяли дощі.

Управління дорожнього руху порадило водіям уникати високої швидкості під час шторму через погану видимість. А місцевим жителям і туристам порекомендували по можливості не виходити з дому.

Відзначається, що небо над Каїром набуло помаранчевий колір через велику кількість піску, а в місті утворилися затори. Більш того, через негоду закрилися деякі парки і зоопарки, де чергують ветеринари для збереження життя тваринам.

