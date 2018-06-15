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Ефектне весілля в безлюдному Римі: емоційні фото

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Фотографи Ірина і Матей Флоршютц показали в мережі ефектне весілля в Римі.

Зйомку проводили рано вранці, коли на вулицях міста ще не було людей, пише Maximum.fm.

"Ми були перед самим Пантеоном на світанку. Вони обмінялися обітницями перед старовинним монументальним храмом, поки місто ще спало, а потім пішли вуличками Риму. Церемонія була емоційною і душевною навіть для найменших гостей", - ділиться Матей.

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Місце
ІталіяРим
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