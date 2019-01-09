Дві години із трупом: туристи потрапили в страшну історію у літаку

Пасажири провели з тілом загиблого чоловіка дві години на борту літака авіакомпанії Air New Zealand.

Як повідомляє Daily Mail, лайнер прямував із Гонконгу в Окленд, але був змушений здійснити посадку в австралійському аеропорту Кернс після того, як людина померла.

"Із міркувань конфіденційності ми не можемо надати додаткову інформацію про пасажира. Літак продовжував політ в Окленд і прибув на дві години пізніше графіка", – розповів прес-секретар авіакомпанії.

Вимушену посадку здійснили, щоб надати пасажиру невідкладну допомогу. В аеропорту виявилося недостатньо співробітників, щоб з'єднати лайнер із терміналом спеціальним "рукавом".

Медикам довелося скористалися драбиною, щоб потрапити на борт, але вона виявилася занадто короткою. Тому лікарі підставили свої сумки з медичними інструментами, а увесь процес із потраплянням у літак зайняв майже дві години.

Літак авіакомпанії Air New Zealand

Як стало відомо, загиблий пасажир був діабетиком, який забувся взяти інсулін. Коли йому стало погано, у літаку намагалися допомогти підручними засобами. На чоловіка наділи кисневу маску, проте врятувати його так і не змогли.

Після вирішення усіх проблем із потраплянням на борт лікарі все ж витягли тіло, а літак продовжив політ в Окленд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в літаку помер турист із Британії, який летів із Ханоя у Лондон. Він відчув себе погано на борту, а помер після екстреної посадки в аеропорту Сочі.