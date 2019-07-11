Дубай вирішив продавати алкоголь туристам: названо головні умови

У Дубаї влада схвалила 30-денну безкоштовну ліцензію на алкоголь для туристів, віком старше 21 років.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на місцеву газету, де уточнюється, що мандрівники можуть залишити заявку на отримання документа.

"Влада емірату запевняє, що з цим документом турист не порушуватиме закон країни, а вживатиме спиртне на законних підставах. Головне, щоб туристу було не менше 21 року та щоб він не був мусульманином. Турист може відвідати будь-який магазин мережі MMI з паспортом, заповнити спеціальну форму, поставити підпис. Також іноземець залишить в магазині копію свого паспорта і копію печатки візи, а на руки отримає правила вживання спиртного в Дубаї", – йдеться в повідомленні.

Дубай pixabay

Уточнюється, що кодекс поведінки для іноземців у Дубаї складається з п'яти пунктів, серед яких заборона на вживання алкоголю в громадських місцях, водіння в нетверезому вигляді і заборона на бешкети.

Зараз власники візи мають право на дворічну ліцензію, яка дозволяє їм купувати алкоголь в магазинах і зберігати його вдома.

Алкоголь в Дубаї тонкощі туризму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше для туристів спростили одне з правил в Єгипті. Зокрема. тепер мандрівники зможуть безкоштовно робити фотографії в музеях і біля історичних пам'ятників, де раніше за це стягувалася плата.

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