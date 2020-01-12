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12 січня • оновлено в 11:17
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Дубай пішов під воду: скасовані десятки рейсів. Відео

16.3т
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Об'єднані Арабські Емірати опинилися під впливом потужного циклону. Міжнародний аеропорт Дубая затоплений.

Відео, які зняли очевидці і співробітники аеропорту, демонструють залиті водою перони і злітно-посадочні смуги.

Міжнародний аеропорт Дубая

Міжнародний аеропорт Дубая

mcromio.ru

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Десятки рейсів затримуються як на виліт, так і на приліт.

"Робота аеропорту змінилася через сильний дощ і повені. Затримки рейсів, найімовірніше, триватимуть протягом наступних 24 годин", – йдеться в повідомленні аеропорту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в кінці грудня сотні українців цілодобово не могли перетнути польсько-український кордон, стоячи в кілометрових чергах.

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Автор
Марія Дідик
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