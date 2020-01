Дубай пішов під воду: скасовані десятки рейсів. Відео

Об'єднані Арабські Емірати опинилися під впливом потужного циклону. Міжнародний аеропорт Дубая затоплений.

Відео, які зняли очевидці і співробітники аеропорту, демонструють залиті водою перони і злітно-посадочні смуги.

Десятки рейсів затримуються як на виліт, так і на приліт.

"Робота аеропорту змінилася через сильний дощ і повені. Затримки рейсів, найімовірніше, триватимуть протягом наступних 24 годин", – йдеться в повідомленні аеропорту.

Operations at DXB continue to be hampered by the knock-on effects of today's heavy rainfall resulting in a number of flight delays, cancellations & diversions. We continue to work closely with our partners to restore full operations & minimise inconvenience to our customers (1/2)