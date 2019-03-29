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До злиднів і неприємностей: прикмети і свята 29 березня 2019

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29 березня 2019 року відзначається кілька історичних подій і пам'ятних дат. Так, в цей день народився останній гетьман війська Запорізького Кирило Розумовський.

Прикмети 29 березня радять бути обережними і не позичати нікому гроші. Крім того не варто в цей день їсти хліб, оскільки це може привести до злиднів. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що значить цей день для історії.

До злиднів і неприємностей: прикмети і свята 29 березня 2019
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Прикмети

Теплий день віщує таку ж хорошу погоду в найближчі дні;

Хмари високо пливуть по небу – буде тепло;

Сонце крізь хмари пробивається – скоро дощ піде;

До злиднів і неприємностей: прикмети і свята 29 березня 2019

Не можна 29 березня є хліб після заходу сонця – це до злиднів;

Не можна позичати гроші, оскільки, за прикметами, весь рік в боргах ходити будеш;

Іменини 29 березня

Олександр, Антон, Денис, Омелян, Іван, Павло, Пімен, Роман, Трохим, Юліан.

Народились 29 березня

1728 - Кирило Розумовський, останній гетьман Війська Запорозького (1750-1764).

До злиднів і неприємностей: прикмети і свята 29 березня 2019

1805 - Ежен Шнайдер, французький бізнесмен, який побудував перший в світі паровий локомотив і річковий пароплав.

До злиднів і неприємностей: прикмети і свята 29 березня 2019

Гороскоп 29 березня

П'ятниця цього тижня обіцяє стати днем відкриттів і нового досвіду. Для більшості знаків Зодіаку вона відкриє неприступні раніше двері. Спробуйте включитися в роботу і не конфліктувати сьогодні з колегами.

До злиднів і неприємностей: прикмети і свята 29 березня 2019

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