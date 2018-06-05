До Польщі запускають нові авіарейси з трьох українських міст

Авіакомпанія Bravo Airways запустить нові рейси в польський Люблін з Києва, Харкова та Херсона.

"Уже з 15 червня ми відкриваємо нові рейси, які дозволять за 1,5 години безпечно, з комфортом і без пересадок дістатися з аеропортів "Київ", "Херсон" і "Харків" в аеропорт "Люблін" і назад", - йдеться в повідомленні перевізника в Facebook.

Вартість квитка стартує від 1300 грн і передбачає перевезення ручної поклажі і до 23 кг багажу.

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Регулярні перельоти будуть доступні в обидві сторони три рази на тиждень з Києва і Херсона і двічі - з Харкова.

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