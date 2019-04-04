До $70 тисяч: у Парижі продадуть ''найвідоміший револьвер в історії мистецтва''

На аукціон в Парижі виставлять 7-міліметровий револьвер Лефоше. Пістолет називають "найвідомішою зброєю в історії мистецтва", а його попередня вартість становить від 45 до 70 тис. доларів.

Як пише Telegram-канал "СОЛЬ", передбачається, що саме з цього пістолета в липні 1890 року підстрелив себе художник Вінсент Ван Гог.

Відзначається, що в 1965 році револьвер знайшов фермер на полі неподалік від містечка Овер-сюр-Уаз у Франції. Там художник провів останні місяці життя. Очевидно, пістолет знайшли на тому самому місці, де він вирішив накласти на себе руки.

Вінсент Ван Гог зробив спробу самогубства 27 липня 1890 року, на той момент йому було 37 років. Художник вистрілив собі з револьвера в груди, свідків не було.

Автопортрет Вінсента Ван Гога

Поранення виявилося смертельним, хоча помер Ван Гог лише 30 годин по тому. Покінчити життя самогубством постімпрессіоніст вирішив на пшеничному полі, в якому часто малював.

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