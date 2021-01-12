Для українців ввели нові правила ПЛР-тестування перед поїздкою до Англії

З 15 січня українців зобов'язують робити тестування на коронавірус перед поїздкою до Англії. Його потрібно провести не раніше ніж за три дні до вильоту.

Відповідну заяву зробило Посольство Британії в Україні на своїй сторінці у Facebook. Так, тест має бути здійснений методом ПЛР або еквівалентним діагностичним стандартом.

Крім того, незабаром пасажири і перевізники отримають інструкції щодо вимог до тестів і формату результатів.

Також найближчим часом повинні оголосити про нові правила прибуття в Шотландію, Уельс та Північну Ірландію.

Зазначимо, що пасажири, які прибувають із країн, що не входять в урядовий перелік транспортних коридорів, мають самоізолюватись на 10 днів, незалежно від результатів тестів.

Українців зобов'язують робити тестування на коронавірус Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шрі-Ланка з 21 січня відкриває аеропорти для туристів. Комерційні рейси відновляться вже 23 січня. Відпочивальники зможуть відвідати безліч цікавих місць тільки з негативним тестом на коронавірус.