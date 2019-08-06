Дивовижне Яремче: як провести незабутній відпочинок в горах

Яремче - місто обласного значення в Івано-Франківській області. Воно розташоване в долині річки Прут на висоті 585 метрів над рівнем моря. Щороку сюди з'їжджаються тисячі туристів зі всієї України, щоб отримати насолоду від прогулянок по горах, помилуватися водоспадами і скуштувати місцевої кухні.

Крім того, в Яремче є безліч готелів, спа-комплексів і оздоровчих центрів, а також різних варіантів розваг для туристів будь-якого віку. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як провести незабутній вікенд в цьому місті-курорті.

Як дістатися

На машині. По трасі "Київ-Чоп" необхідно дістатися до Львова, потім до Франківська, а далі – через населений пункт Долина в Яремче.

На поїзді. З Києва до Івано-Франківська, а звідти – на автобусі або з Києва прямо в Яремче (на курорт курсують два потяги: 015 О і 143 К). Радимо бронювати квитки заздалегідь, оскільки літній і зимовий сезони тут дуже популярні.

Що подивитися

Водоспади

Водоспад Женецький Гук розташований на відстані 8 кілометрів від села Микуличин (Женецького лісництва). Він є одним з найбільших водоспадів в Карпатах і має висоту близько 15 метрів. Дістатися до водоспаду з Яремче можна пішки, пройшовши 7 кілометрів, на автомобілі, що є найзручнішим варіантом, а також на громадському транспорті.

Женецький Гук karpaty.life

Женецький Гук karpaty.life

Водоспад Дівочі сльози

Водоспад Дівочі сльози, розташований в околицях міста Яремче в оточенні хвойних лісів та живиться водами гірської річки Жонка, притоки річки Прут. Таку незвичайну назву він отримав завдяки красивій легенді про дівчину, яка втратила свого коханого. Вона так сильно плакала за ним, що її сльози утворили водоспад.

Дістатися до нього можна на автомобілі або пішки. Від центру Яремче дорога займе близько 40 хвилин пішки. Крім того, по шляху до цієї природної пам'ятки можна відвідати невеликий зоопарк.

Дівочі сльози planetofhotels.com

Дівочі сльози planetofhotels.com

Дівочі сльози planetofhotels.com

Гори

Маковиця

Назва цієї вершини походить від слова купол, а за іншими даними слово "Маковиця" з мови санскриту означає місце поклоніння. Висота гори 984,5 м. Дістатися до неї можна на автомобілі або пішки. Рекомендуємо підніматися по стежці, яка веде повз скелі Довбуша, щоб розглянути ще і цю пам'ятку. Незважаючи на те, що цей варіант шляху дуже складний, особливо для тих, хто не практикує гірські сходження, він того вартий.

Дивовижний хвойний ліс, скелі, ягоди та джерела з кришталево-чистою водою необхідно побачити на власні очі.

Зазначимо, що вхід на територію розташування скелі Довбуша платний: 15 грн для дітей і пенсіонерів і 30 грн для дорослих.За наявність води можна не переживати - практично скрізь стоять невеликі намети, в яких можна її придбати.

З вершини Маковиці відкривається прекрасний вид на гори і прилеглі села.

Місцева кухня

Банош

Приїхавши в Карпати необхідно не тільки насолоджуватися видами і пам'ятками. Одна з візитних карток цього регіону - місцева кухня. Рецепти деяких страв зберігаються і передаються з покоління в покоління не по одній сотні років. Так, наприклад кожна гуцульська родина готує банош за власним рецептом. Це, з одного боку, просте блюдо неможливо сплутати ні з чим іншим. Тільки уявіть собі поєднання кукурудзяної каші звареної на вершках або молоці в поєднанні з білими грибами, шкварками або бринзою. Відмовитися від такого практично неможливо.

А якщо підніматися на Маковицю, то на зворотному шляху можна порадувати себе цією стравою в затишній альтанці прямо біля підніжжя гори.

Бограч

Важливим моментом під час подорожі в Яремче є дієта і правильне харчування. Про ці два поняття необхідно забути. Крім баноша, карпатські кулінари пропонують покуштувати ще і бограч. Рецепт цієї страви сягає в давнину, коли угорські кочові племена, а пізніше пастухи в польових умовах на вогні готували цей вид їжі.

Густий і насичений суп, головним інгредієнтом якого є м'ясо стане прекрасним обідом після тривалої прогулянки по горах. Порада: завжди замовляйте одну страву, оскільки місцеві ресторани і колиби надають дуже великі порції. З'їсти і банош і бограч зможуть точно не всі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 27 липня в Ярмече, Івано-Франківська область, відбувся Перший Гуцульський карнавал. Так, шість платформ проїхалися по центру міста, а після цього городяни і туристи змогли насолодитися святковим концертом.

Карнавал приурочили до Дня міста. За словами організаторів свята, такі заходи допоможуть розвитку туристичної інфраструктури Яремче і залучать мандрівників з усього світу.

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