"Діти і мама в крові": на російському курорті сталася НП із туристами

На російському курорті "Роза Хутір" в Краснодарському краї постраждали іноземні туристи, які вирішили покататися на атракціоні.

За даними Telegram-каналу Mash, НП із родиною з дітьми відбулася на родельбані – екстремальні літні санки (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Атракціон родельбан на "Розі Хутір" Кадр з відео

Причиною аварії стала негода. Поки родина каталася на гірках, раптово пішов дощ, а в такий час кататися строго заборонено за правилами безпеки.

"Гальма не спрацювали – крики, скрегіт, сильний удар в станцію підйомника. За словами очевидців, і діти, і їх мама – в крові, але їхньому життю ніщо не загрожує", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні в курортному місті Бердянськ 4-річна дитина впала з гірки на бетон, в результаті чого була госпіталізована з важкими травмами.

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