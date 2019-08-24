"Діти і мама в крові": на російському курорті сталася НП із туристами

На російському курорті "Роза Хутір" в Краснодарському краї постраждали іноземні туристи, які вирішили покататися на атракціоні.
За даними Telegram-каналу Mash, НП із родиною з дітьми відбулася на родельбані – екстремальні літні санки (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Атракціон родельбан на "Розі Хутір"
Кадр з відео
Причиною аварії стала негода. Поки родина каталася на гірках, раптово пішов дощ, а в такий час кататися строго заборонено за правилами безпеки.
"Гальма не спрацювали – крики, скрегіт, сильний удар в станцію підйомника. За словами очевидців, і діти, і їх мама – в крові, але їхньому життю ніщо не загрожує", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні в курортному місті Бердянськ 4-річна дитина впала з гірки на бетон, в результаті чого була госпіталізована з важкими травмами.
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