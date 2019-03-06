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"Дешевше жерти гроші!" Українців розлютили ціни на Буковелі

101.7тЧитати матеріал російською

Українців не на жарт розлютили ціни в одному з кафе популярного курорту Буковель. Так, один квашений помідор обійшовся в 65 гривень.

Пост із розцінками опублікував на сторінці у Facebook Олег Ткаченко. "Буковель. 11 підйомник. Кандидат у президенти Шевченко! Шоб ти подавився цим помідором!" — прокоментував він фото з чеком.

У мережі підхопили обговорення.

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Їжа на Буковелі

Їжа на Буковелі

ФБ Олега Ткаченка

"Зате яка подача, дивно, що кропу немає в чеку", "Походу, в Буковелі дешевше жерти гроші, ніж їжу", "Краще ще раз випити, ніж так закусити", "Якщо помідор 65 грн, то скільки ж шматок стейка коштує?", — пишуть у мережі.

"Дешевше жерти гроші!" Українців розлютили ціни на Буковелі
"Дешевше жерти гроші!" Українців розлютили ціни на Буковелі
"Дешевше жерти гроші!" Українців розлютили ціни на Буковелі
"Дешевше жерти гроші!" Українців розлютили ціни на Буковелі
"Дешевше жерти гроші!" Українців розлютили ціни на Буковелі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у буфеті українського курорту "Буковель" склянка компоту коштує 50 грн. У мережі обурилися подібними цінами і порівняли їх із московськими.

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Місце
Україна
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
а шо вы хотели...?) предвыборная кампания-не дешевое удовольствие...не знаю как Президентом станет ли пан Шевченко-но постоянных клиентов точно распугает...
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Vladislav Vladislav
Vladislav Vladislav
Потрібно бути дураком,щоб туди їздити і жрать їхню байду,для мене Буковель не показник Гавно.
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Василь Коротун
Василь Коротун
Можно только представить как г.Шевченко раскатал губу в своих мечтах стать Президентом. Вот это будет обдираловка на высочайшем уровне, ведь учитель у него г.Коломойский. Талантливый ученичек !
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