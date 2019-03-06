"Дешевше жерти гроші!" Українців розлютили ціни на Буковелі

Українців не на жарт розлютили ціни в одному з кафе популярного курорту Буковель. Так, один квашений помідор обійшовся в 65 гривень.

Пост із розцінками опублікував на сторінці у Facebook Олег Ткаченко. "Буковель. 11 підйомник. Кандидат у президенти Шевченко! Шоб ти подавився цим помідором!" — прокоментував він фото з чеком.

У мережі підхопили обговорення.

Їжа на Буковелі ФБ Олега Ткаченка

"Зате яка подача, дивно, що кропу немає в чеку", "Походу, в Буковелі дешевше жерти гроші, ніж їжу", "Краще ще раз випити, ніж так закусити", "Якщо помідор 65 грн, то скільки ж шматок стейка коштує?", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у буфеті українського курорту "Буковель" склянка компоту коштує 50 грн. У мережі обурилися подібними цінами і порівняли їх із московськими.

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