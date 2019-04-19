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Дешевше і швидше: Євросоюз суттєво полегшив отримання шенгенських віз

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Євросоюз спростив отримання шенгенських віз для туристичних поїздок. Парламент ЄС схвалив пропозицію Єврокомісії про зміну правил для мандрівників з хорошою візовою історією

Тепер туристи зможуть подавати запит на візу максимум за шість місяців до запланованої поїздки (зараз не раніше ніж за три місяці). У більшості випадків це можна зробити у країні проживання та в електронній формі. Також для деяких країн вона коштуватиме дешевше, повідомляється на офіційному порталі Єврокомісії.

Крім цього, багаторазові візи видаватимуть на довший термін. Також візовий збір зросте з нинішніх 60 євро до 80 євро.

Дешевше і швидше: Євросоюз суттєво полегшив отримання шенгенських віз

"Візові процедури зроблять гнучкішими. Тепер туристи зможуть подавати запит на візу максимум за шість місяців до планованої поїздки (зараз не раніше ніж за три місяці). У більшості випадків це можна зробити в країні проживання. Там, де це буде можливо, запит на візу можна буде подати в електронній формі", — йдеться у повідомленні.

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Громадяни країн, з якими підписано угоду про спрощення візового режиму з Євросоюзом, зокрема і українці, оплачуватимуть візу за новими правилами — 80 євро. Реформа передбачає перегляд розміру візового збору кожні три роки. Мандрівники у віці до 18 років його не платитимуть.

"Туристи з позитивною візовою історією можуть отримувати багаторазові візи з поступово збільшуваним терміном перебування — від одного року до п'яти років", — зазначають у Єврокомісії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 14 квітня 2019 року громадяни України можуть подорожувати до Таїланду з туристичною метою без візи.

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Тема
Безвізовий режим з ЄС
Теги
туризмподорожіПодорожі Європою
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Работать собираетесь, скакуны-турысты нищие? Или это позорище со сраными рейтузами будем дальше наблюдать)))
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Северг Олег
Северг Олег
Да неее... бред какой то ! Зачем платить за визу если можно устроить переворот, положить в могилы сотню человек, развязать гражданскую войну и потерять пару регионов и получить за это БЕЗВИЗ ! Платить за визу как москали какие нибудь ? С ума вы посходили чи шо ?
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