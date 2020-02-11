Головна Новини
11 лютого • оновлено в 17:35
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Три авиакомпании вводят билеты без багажа из Украины в Америку

1.4т
Читати матеріал російською

Благодаря авиакомпаниям Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss с февраля украинцам будут доступны безбагажные тарифы Economy Light в страны Северной Америки.

Это значит более дешевые авиабилеты. Но с собой можно будет брать лишь ручную кладь, сообщает avianews.com.

Ограничения по ручной клади – рюкзак или чемодан габаритами до 55х40х23 см, а также личная вещь, например дамская сумочка или сумка с ноутбуком.

Три авиакомпании вводят билеты без багажа из Украины в Америку

pixabay.com

Если пассажир решится взять с собой багаж до 23 кг, ему придется заплатить дополнительно 60 евро в одну сторону.

Тарифы без багажа Lufthansa Group ввела в 2015 году для перелетов в пределах Европы. Спустя три года эта услуга стала доступна для перелетов из Европы в страны Северной Америки.

До Украины нововведение дошло лишь сейчас.

Дешевые билеты в любую точку мира быстро и удобно искать на aviasales.ua.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Мапа Подорожей

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги