Дантес розповів про мінуси та плюси відпочинку на Балі

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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Дантес розповів про мінуси та плюси відпочинку на Балі

Український співак, чоловік виконавиці Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився з шанувальниками своїми враженнями про відпочинок на Балі.

За його словами, на острові є багато дивного. Відповідний пост знаменитість опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Перше, на що звернув увагу співак, це туалетний папір. Як розповів музикант, на Балі він одношаровий, просто папірусний, а через високу вологість, перетворюється "в руку".

Крім того, на острові багато мурашок та іншої живності. Так, Дантеса лякають гекони, які, на його думку, є "місцевими орендодавцями".

"Павучки, жучки і т.д. Все здається абсолютно нормальним. Навіть до кажанів куди менше питань, ніж у Києві", – зазначив знаменитість.

Дантес на відпочинку на острові Балі

Щодо їжі співак повідомив, що на Балі вона заточена під сніданки та бранчі. За словами чоловіка, тут можна пообідати і повечеряти, але не завжди смачно.

"Є багато веганських закладів, але я не можу судити про них. Великий плюс – м'ясо взагалі не хочеться їсти. Проте фрукти залітають лихо", – підкреслив Дантес.

Він додав, що головна перевага Балі – це різноманітні локації для фотографій.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес на Балі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка і телеведуча Регіна Тодоренко повідомила, що ледь не потонула під час відпочинку на Балі. Це сталося, коли знаменитість займалася серфінгом.

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