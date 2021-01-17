Дантес поділився дивацтвами відпочинку на Балі

Український співак, чоловік виконавиці Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився подробицями свого відпочинку на Балі і розповів про дивацтва на острові.

Відповідний пост артист опублікував на своїй сторінці в Instagram. За його словами, кожен турист бажає спробувати щось, що в своєму місті ніколи не повторить і що до цього не робив.

Наприклад, енергетичний масаж у китайського майстра з елементами акупунктури.

"Якщо вам колись скажуть, що 100 доларів на алкоголь або наркотики – гроші на вітер, сміливо відведіть його на енергетичний масаж (це не пропаганда заборонених речей – художнє перебільшення для посилення ефекту порівняння)", – написав Дантес.

Він розповів, що за ці гроші вас покладуть на живіт, потім застромлять у голову, спину, руки і ноги голки. Після цього на помітній відстані від вас і над вами витягнуть руки, потримають, підуть, а через 20 хвилин повернуться і виймуть голки.

Потім вас перевернуть на спину, застромлять голки в обличчя, груди, живіт, ноги, руки. Знову потримають над вами руки і підуть, а після повернуться і на цьому все закінчиться.

Друга дивина на Балі – це гонг медитація. За словами Дантеса, до них приїхала дівчина, розклала гонг і почалася "боротьба з мухами".

"Або вони входили в програму медитації, або всесвіт намагався якось натякнути, що все це нам не потрібно. Коротше, ми вбивали мух, поки запрошена дівчина занурювалася в транс, граючи на гонзі", – розповів знаменитість.

Він додав, що єдине, до чого немає претензій на острові – це водоспади і мопеди, які дають відчувати свободу і силу природи у вигляді вітру та води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Дантес поділився з шанувальниками своїми враженнями про відпочинок на Балі.