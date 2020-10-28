Дайвер показав акулу, яка могла напасти на українців в Єгипті. Фото та відео

Юрій Сергієнко Новини 17:43, 28.10.2020 Оновлено: 18:07, 28.10.2020

Дайвери показав відео з акулою, яка могла напасти на сім'ю українців у Шарм-ель-Шейху.

Запис на своєму каналі в YouTube оприлюднив Адел Ель Бейалі. Він написав, що тварина поводилася агресивно (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дайвер зняв акулу, яка могла напасти на українців в Єгипті.
кадр відео

На кадрах видно, що акула кружляє навколо судна дайверів і намагається покусати сходи.

На своїй сторінці у Facebook Бейалі стверджує, що відео було знято 26 жовтня, а сам напад на українців стався за день до цього – 25 числа.

Акула намагалася покусати сходи судна.
кадр відео

Водночас дайвер не стверджує однозначно, що це саме та акула, яка покусала сім'ю. Однак вона належить до того ж виду – океанічної довгокрилої.

Акула напала на українців на території заповідника "Рас-Мохаммед".
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У єгипетському Шарм-ель-Шейху під час підводної екскурсії на сім'ю українців напала акула. Найбільше постраждав 12-річний хлопчик, який у результаті позбувся руки.

  • У туроператора уточнили, що подія трапилася на території заповідника "Рас-Мохаммед", де зупинка екскурсійних яхт заборонена, починаючи з 1 листопада 2019 року. Постраждалі українські туристи знали про заборону підводного купання і придбали послугу в третіх осіб.

  • У Міністерстві охорони довкілля Єгипту припустили, що українці зазнали нападу океанічної довгокрилої акули (Oceanic Whitetip Shark), розмір якої сягав близько двох метрів.

  • У Єгипті створили робочу групу з розслідування інциденту. Також влада заявила, що тварина поводилася агресивно.

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