Човен перекинувся тричі: відомий мандрівник потрапив у нову НП в океані

Відомий російський мандрівник Федір Конюхов потрапив у страшний шторм, який тричі перевернув його човен на 360 градусів та пошкодив обладнання.

Він перебував у Південному океані на весловому човні понад 100 днів, подробиці розповів син мандрівника й організатор експедиції Оскар Конюхов для Радіо "Комсомольская правда".

"Минулої ночі він потрапив у черговий сильний шторм. І три рази човен перекинувся, це якраз було в наші 10-11 годин вечора. Перекинувся, але всі три рази став на рівний кіль", – розповів він.

За словами Конюхова-молодшого, всі удари припадали на лівий борт, тому перекидання відбувалося на правий. Стихія завдала човні серйозні пошкодження під час переворотів, хоча їх масштаби буде оцінено тільки після того, як шторм припинитися.

"Дуже велика хвиля – 7-8 метрів, і така жорстка, з великою швидкістю, з такою великою потугою рухається. Зірвало сонячні батареї, зірвало вітропокажчики. Я думаю, ще якісь ушкодження є, які зараз поки не видно", – додав Оскар.

Він додав, що до фінішу, який розташований на мисі Горн, батькові залишилося пройти близько двох тисяч кілометрів. А зараз мандрівникові нічим не можна допомогти.

"Там немає якогось порту або острова, куди можна зайти або хтось забере. Нічого не вдієш. Просто ускладнить йому завдання. Ну і плюс, самі розумієте, психологічно переворот у човні – 360, у Південному океані, це дуже стресова ситуація. За 117 днів він ні разу не перевертався в цьому поході. І взагалі в своїх походах, будь-то на яхті або на веслових човнах, ніколи не перевертався. Це вперше", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в перший шторм під час експедиції Конюхов потрапив 25 березня. Висота хвиль досягала вісім метрів.

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