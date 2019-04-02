Ми на Facebook
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Човен перекинувся тричі: відомий мандрівник потрапив у нову НП в океані

Читати матеріал російською

Відомий російський мандрівник Федір Конюхов потрапив у страшний шторм, який тричі перевернув його човен на 360 градусів та пошкодив обладнання.

Він перебував у Південному океані на весловому човні понад 100 днів, подробиці розповів син мандрівника й організатор експедиції Оскар Конюхов для Радіо "Комсомольская правда".

"Минулої ночі він потрапив у черговий сильний шторм. І три рази човен перекинувся, це якраз було в наші 10-11 годин вечора. Перекинувся, але всі три рази став на рівний кіль", – розповів він.

Новини
Пляжі популярного курорту забарвилися в чорний колір: що трапилося
Човен перекинувся тричі: відомий мандрівник потрапив у нову НП в океані

За словами Конюхова-молодшого, всі удари припадали на лівий борт, тому перекидання відбувалося на правий. Стихія завдала човні серйозні пошкодження під час переворотів, хоча їх масштаби буде оцінено тільки після того, як шторм припинитися.

"Дуже велика хвиля – 7-8 метрів, і така жорстка, з великою швидкістю, з такою великою потугою рухається. Зірвало сонячні батареї, зірвало вітропокажчики. Я думаю, ще якісь ушкодження є, які зараз поки не видно", – додав Оскар.

Човен перекинувся тричі: відомий мандрівник потрапив у нову НП в океані

Він додав, що до фінішу, який розташований на мисі Горн, батькові залишилося пройти близько двох тисяч кілометрів. А зараз мандрівникові нічим не можна допомогти.

"Там немає якогось порту або острова, куди можна зайти або хтось забере. Нічого не вдієш. Просто ускладнить йому завдання. Ну і плюс, самі розумієте, психологічно переворот у човні – 360, у Південному океані, це дуже стресова ситуація. За 117 днів він ні разу не перевертався в цьому поході. І взагалі в своїх походах, будь-то на яхті або на веслових човнах, ніколи не перевертався. Це вперше", – зазначив він.

Човен перекинувся тричі: відомий мандрівник потрапив у нову НП в океані

Як повідомляв OBOZREVATEL, в перший шторм під час експедиції Конюхов потрапив 25 березня. Висота хвиль досягала вісім метрів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Теги
подорожітуризм
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
3
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Червоний Данило
Червоний Данило
снова кацапы отличились! но им повезло - говно не тонет! :)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Cool-O-Bock O_o
Cool-O-Bock O_o
У кого есть глобус Украины? посмотрите, пожалуйста, где находится Южный океан
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки