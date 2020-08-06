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Чорногорія дозволила українцям в'їзд до країни без обмежень

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Новини
1,3 т.
Чорногорія дозволила українцям в'їзд до країни без обмежень

Відпочинок у Чорногорії.

Чорногорія дозволила українцям в'їжджати до своєї країни без обмежень під час пандемії COVID-19.

Як повідомляє в Facebook посольство України в Чорногорії, нашу країну внесли до "зеленої" зони.

"Дипломатична перемога. Чорногорія внесла Україну до своєї "зеленої" зони і дозволила в‘їзд українців без обмежень", – йдеться в повідомленні.

Раніше МЗС опублікував список із 38 країн, які відкриті для українців.

Чорногорія дозволила українцям в'їзд до країни без обмежень

Чорногорія дозволила українцям в'їзд до країни без обмежень

Чорногорія дозволила українцям в'їзд до країни без обмежень

Чорногорія дозволила українцям в'їзд до країни без обмежень

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 серпня в Україні почали діяти нові показники для оцінки епідеміологічної ситуації у зв'язку з пандемією COVID-19.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що означає "зелена" зона карантину.

Чорногорія
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