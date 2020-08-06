Чорногорія дозволила українцям в'їжджати до своєї країни без обмежень під час пандемії COVID-19.

Як повідомляє в Facebook посольство України в Чорногорії, нашу країну внесли до "зеленої" зони.

"Дипломатична перемога. Чорногорія внесла Україну до своєї "зеленої" зони і дозволила в‘їзд українців без обмежень", – йдеться в повідомленні.

Раніше МЗС опублікував список із 38 країн, які відкриті для українців.

Чорногорія дозволила українцям в'їзд до країни без обмежень

Чорногорія дозволила українцям в'їзд до країни без обмежень

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 серпня в Україні почали діяти нові показники для оцінки епідеміологічної ситуації у зв'язку з пандемією COVID-19.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що означає "зелена" зона карантину.