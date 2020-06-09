Чи можна підчепити коронавірус в літаку або в поїзді: експерти дали відповідь

При пересуванні в літаках і поїздах цілком реально заразитися коронавірусом, хоча постачальники послуг запевняють, що ризик малий. Експерти пояснили, чому такі заяви треба ставити під сумніви

Про те, чи існує ризик захворіти навіть при дотриманні необхідної дистанції в транспорті, повідомило німецьке видання Die Welt.

Зазначається, що навколо одного пасажира, який має під час перельоту симптоми коронавірусу, повинні залишатися вільними два ряди сидінь, що дуже невигідно перевізникам при продажу квитків.

Авіакомпанії і виробники літаків стверджують, що так звані HEPA-фільтри нібито знищують навіть віруси, проте є й інші думки. Американська дослідниця Вікі Стовер Герцберг в 2018 році опублікувала дослідження, яке свідчить про відносно високу ймовірність зараження COVID-19 від безпосереднього сусіда в салоні.

Експерти пояснили ймовірність зараження COVID-19 у літаку Колаж

Експерти кажуть, що всупереч усім запевненням є і свідчення того, що COVID-19 можна підчепити в літаку. Китайські вчені в одній з медичних публікацій (medRxiv) повідомляють про зараження пасажирів на рейсі з Сінгапуру в Ханчжоу напкінці січня цього року.

"Тоді нібито заразилися 12 осіб. Зараження також було зафіксовано при далекому перельоті, яке здійснювала авіакомпанія Air France з Парижа в Камерун", - йдеться в статті.

Цікаво, що при посадці на літак тести пасажирів на COVID-19 були негативними, однак після прибуття інфекція була виявлена в однієї людини. Наголошується, що це не перший подібний випадок.

"На рейсах концерну Lufthansa Group Airlines були пасажири, у яких зараження коронавірусом було встановлено лише після перельоту", - підтвердив представник компанії.

Також автори статті повідомляють про те, що передача вірусу від людини до людини може статися тоді, коли люди на деякий час знімають маски, щоб поїсти або попити.

Фахівці стверджують, що Єврокомісія та Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) склали лише розпливчасті рекомендації щодо розсаджування пасажирів в салоні літаків або поїздів. Там зазначається, що авіакомпанії повинні розсаджувати пасажирів, дотримуючись дистанції і залишаючи незайнятим як мінімум одне місце. Однак чи буде це дійсно дотримуватися – невідомо, адже в такому випадку компанії будуть втрачати гроші.

Також EASA, за словами експертів, рекомендує носіння пасажирами захисних медичних масок, які потрібно міняти кожні чотири години. Ця рекомендація, як і порада не займати місце посередині, не є обов'язковою до виконання.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як розпізнати коронавірус в літаку.

Також бортпровідники декількох американських авіакомпаній, у яких виявили COVID-19, поділилися подробицями свого зараження під час роботи.

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