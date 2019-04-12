Четверо постраждалих: на борту літака British Airways трапилася НП

На борту літака авіакомпанії British Airways постраждали четверо пасажирів через недотримання з боку обслуговуючого персоналу правил безпеки.

За даними The Sun, візок із напоями не був зафіксований стопором і почав літати по салону, покалічивши мандрівників, коли лайнер ішов на посадку.

В результаті четверо пасажирів отримали легкі ушкодження. Їм надали допомогу на борту літака і в терміналі. А одному пасажиру знадобилася допомога медиків у лікарні. Недотримання техніки безпеки також призвело до поломки підлокітників.

The Sun

Всього на борту перебували 76 пасажирів і 4 члени екіпажу. Уточнюється, що в жовтні 2018 року подібний небезпечний інцидент на літаку CityFlyer потрапив до звіту Відділу з розслідування авіаційних подій.

The Sun

Тоді було виявлено, що на борту були порушені заходи безпеки, оскільки візок блокував виходи на випадок НП. Пасажирам обіцяли, що було вжито заходів на лайнерах для запобігання повторення подібної ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в підмосковному аеропорту Домодєдово затримали рейс і евакуювали пасажирів через загрозу вибуху бомби на борту.

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