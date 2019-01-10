''Чекає на допомогу'': з'явилися нові дані про туриста, який вижив у Карпатах

Зниклий у Карпатах турист із Києва Ігор Грищенко, якого вже більше половини тижня шукають в горах, знову вийшов на зв'язок 10 січня.

Як повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, він живий і чекав на рятувальників у будинку лісників біля невеликої річки (щоб подивитися репортаж, проскрольте до кінця сторінки).

"О 16:45 на пункт зв'язку частини м. Свалява надійшов телефонний дзвінок від туриста-лижника, якого вже п'яту добу шукають рятувальники та інші небайдужі люди. Хлопець повідомив про те, що він знаходиться у будиночку лісників та чув сьогодні звук гвинтокрила. Також він зазначив про деякі орієнтири, які бачить поруч із цим місцем, що у подальшому дозволить рятувальникам, які вже вирушили пошуковою групою, визначити точне місце знаходження хлопця", – йдеться в повідомленні.

Новини Тисячі туристів стали заручниками через спалах небезпечного вірусу в круїзі

На допомогу зниклому туристу відправили 11 рятувальників і лісників. Спікер ГУ ДСНС Закарпатській області Наталія Батіи розповіла в коментарі ТСН, що чула на власні вуха його голос.

"На власні вуха чула його голос, він бадьорий, він чекає на допомогу. Перебуває він у будиночку лісника, розказав нам ті орієнтири, по яких його можна знайти", – розповіла вона.

"Ми мали речі потерпілого з запахом, службова собака взяла слід і прослідувала до 8 км і десь на горі втратила слід, бо був дуже сильний вітер, собака почала губитися", – також пояснив начальник кінологічної служби Мукачівського прикордонного загону Володимир Брижак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня в горах заблукали дві групи туристів. В першу входили три людини, які втратили орієнтир через погану видимість. Рятувальники знайшли двох чоловіків, третього туристи залишили, бо той не міг рухатися. У підсумку він загинув.

Друга група з двох чоловіків заблукала в районі гори Гемба. Один турист знайшовся, другого, Ігоря Грищенка, шукали рятувальники весь цей час.

9 січня Грищенко вперше вийшов на зв'язок, сказавши, що живий. Пізніше рятувальники задіяли гвинтокрил для його пошуків.