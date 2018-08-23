Чарівна Флоренція: що подивитися в одному з найкрасивіших міст світу

Історія італійського міста Флоренція починається з 59 року до н. е., коли римляни створили тут село під назвою Florentia. Зараз це місто щорічно відвідують десятки тисяч туристів.

Флоренцію не даремно називають "колискою ренесансу", адже саме тут творили такі прославлені люди, як Леонардо да Вінчі, Макіавеллі, Франческо Петрарка. Кореспондент OBOZREVATEL показує місця у Флоренції, які повинен відвідати кожен мандрівник.

Міст Понте-Веккьо

Міст Понте-Веккьо розташований в самому вузькому місці річки Арно. Він був побудований в 1345 році архітектором Нері ді Фьораванті і зберіг свій первісний вигляд до наших днів. Раніше на ньому були м'ясні лавки, а сьогодні тут магазини з одягом і ювелірними прикрасами.

Оскільки Флоренція стоїть на річці Арно - в місті безліч мостів.

Собор Санта-Марія-дель-Фіоре

Собор Санта-Марія-дель-Фіоре по праву можна назвати найзнаменитішою будівлею Флоренції. Він знаходиться в самому центрі міста, на Соборній площі. Червоний купол собору вже давно вважається символом Флоренції.

Площа Пьяцца делла Републіка

Площа Пьяцца делла Републіка - величезна прямокутна площа знаходиться практично в центрі міста. У давнину на ній розташовувався Римський форум, а зараз тут можна випити кави і посидіти в маленьких затишних кафе.

Оглядові майданчики Флоренції

Туристи, які приїхали до Флоренції всього на один день не зможуть побачити всю красу міста. Але подивитись на нього з висоти - без проблем. Флоренція багата на оглядові майданчики, і кожен знайде собі місце за смаком: дзвіниця Джотто, Палаццо Веккьо, оглядовий майданчик біля палацу Пітті, площа Мікеланджело.

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