Ми на Facebook
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Був прикутий до дерева 2 роки: в Росії знайшли скелет туриста-екстремала

1.1тЧитати матеріал російською

У лісі Підмосков'я знайшли скелет туриста-екстремала, прикутого до дерева наручниками.

За даними "Лайф", труп 32-річного Івана Ключарева виявили в ніч на 15 квітня неподалік від селища Черусти (щоб подивитися репортаж про жахливу знахідку, проскролльте до кінця сторінки) .

У правоохоронних органах розповіли, що турист раніше був у групі з виживання в екстремальних умовах. Учасники створювали собі складні ситуації, з яких повинні були вибиратися.

Був прикутий до дерева 2 роки: в Росії знайшли скелет туриста-екстремала
Новини
Турист загинув на атракціоні в Таїланді: що трапилося

Поряд із трупом знайшли ноутбук, на якому були документи з тематикою спільноти. Екстремал мріяв повторити фокус американського ілюзіоніста Гаррі Гудіні. Уточнюється, що в 2015 році він уже ходив у ліс із наручниками. Він так само прикував себе до дерева, викинув ключ, але тоді хлопця випадково знайшли і врятували.

Був прикутий до дерева 2 роки: в Росії знайшли скелет туриста-екстремала

"Ми з друзями виявили його прикутим у лісі поруч із дорогою на Сергієв Посад. З лісу долинали крики про допомогу. Ми зателефонували його матері, і вона повідомила, що він любить так розважатися. Нам він розповів, що прикував себе сам і ключі викинув", – розповіли очевидці, які врятували Ключарева.

Цього разу щось пішло не так з експериментом російського "Гудіні". Два роки тому він пішов і не повернувся, через що був оголошений у федеральний розшук. За попередньою інформацією, приблизно стільки ж часу його труп провів у лісі. Останки загиблого відправили на експертизу.

Іван Ключарев

Іван Ключарев

Був прикутий до дерева 2 роки: в Росії знайшли скелет туриста-екстремала

кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Таїланді загинув російський турист. Він самостійно поїхав на мотоциклі в гори і не впорався з керуванням.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
туризмподорожікриміналНовини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки