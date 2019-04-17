Був прикутий до дерева 2 роки: в Росії знайшли скелет туриста-екстремала

У лісі Підмосков'я знайшли скелет туриста-екстремала, прикутого до дерева наручниками.

За даними "Лайф", труп 32-річного Івана Ключарева виявили в ніч на 15 квітня неподалік від селища Черусти (щоб подивитися репортаж про жахливу знахідку, проскролльте до кінця сторінки) .

У правоохоронних органах розповіли, що турист раніше був у групі з виживання в екстремальних умовах. Учасники створювали собі складні ситуації, з яких повинні були вибиратися.

Поряд із трупом знайшли ноутбук, на якому були документи з тематикою спільноти. Екстремал мріяв повторити фокус американського ілюзіоніста Гаррі Гудіні. Уточнюється, що в 2015 році він уже ходив у ліс із наручниками. Він так само прикував себе до дерева, викинув ключ, але тоді хлопця випадково знайшли і врятували.

"Ми з друзями виявили його прикутим у лісі поруч із дорогою на Сергієв Посад. З лісу долинали крики про допомогу. Ми зателефонували його матері, і вона повідомила, що він любить так розважатися. Нам він розповів, що прикував себе сам і ключі викинув", – розповіли очевидці, які врятували Ключарева.

Цього разу щось пішло не так з експериментом російського "Гудіні". Два роки тому він пішов і не повернувся, через що був оголошений у федеральний розшук. За попередньою інформацією, приблизно стільки ж часу його труп провів у лісі. Останки загиблого відправили на експертизу.

Іван Ключарев

кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Таїланді загинув російський турист. Він самостійно поїхав на мотоциклі в гори і не впорався з керуванням.

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