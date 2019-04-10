"Були в грязюці, серед тіл, що розкладалися": Комаров розповів про жахливу трагедію в Бразилії. Унікальні кадри

Популярний український телеведучий і автор програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров поділився особистою історією про трагедію, яка сталася в Бразилії у січні 2019 року. В результаті катастрофи поблизу міста Брумадінью (штат Мінас-Жерайс) за офіційними даними загинули 217 осіб, ще близько сотні вважаються зниклими безвісти.

Команда проекту "Світ навиворіт", яка в той час проводила експедицію в Бразилії, взяла участь в ліквідації наслідків катастрофи. У спеціальному випуску програми покажуть унікальні кадри перших днів після прориву дамби в Брумадінью. Журналіст видання OBOZREVATEL особисто поспілкувався з Комаровим про трагедію. Повну версію інтерв'ю з Дмитром Комаровим читайте незабаром на сайті.

Почувши про трагедію, Дмитро Комаров та оператор "Світ навиворіт" Олександр Дмитрієв змінили свої плани і вирушили в епіцентр подій, щоб приєднатися до команди волонтерів в перші дні після катастрофи. З собою вони везли питну воду, нестача якої відчувалася особливо гостро на 40-градусній спеці.

Дмитро Комаров Прес-служба 1 + 1

До прибуття рятувальників і техніки на місце події, люди самостійно намагалися врятувати тих, хто опинився в грязьовий пастці. Вони ризикували своїми життями, щоб за допомогою підручних засобів витягнути людей і тварин з тягучої маси відходів, глибиною майже як триповерховий будинок. Також був ризик, що у будь-який момент може прорвати і друга дамба, яка завдала б ще більшої шкоди.

"Ми не змогли залишитися осторонь, хоч у нас були зовсім інші плани. Сиділи, дивилися новини, побачили, що сталося. Ми все кинули, поміняли всі квитки, поміняли весь графік і поїхали в Брумадінью. Приїхали на наступний день після аварії, привезли вантажівку питної води, тому що її катастрофічно не вистачало. Допомагали чим могли, кожні руки не були зайвими, кожна лопата. Все це знімали, намагалися показати правду, тому що там знаходиться гірничодобувна компанія з мільярдними оборотами. Вони взагалі спочатку намагалися не підпускати туди пресу, намагалися багато речей приховати", – поділився спогадами Дмитро.

Дмитро Комаров під час катастрофи в Бразилії Прес-служба 1 + 1

За словами телеведучого, це були дуже важкі кілька днів, і фізично, і емоційно. Однак перш за все, вони з Олександром хотіли показати людям живий приклад того, що може статися через людську недбалість.

"Ми кілька днів від світанку до заходу сонця провели там, на спеці в 45 градусів. Обгоріли, постійно були в грязюці, запах цього бруду, запах тіл, що розкладаються... Ми повністю занурилися в це, в цю трагедію, показали зсередини, як все відбувається, як виглядає. Насправді ця катастрофа здається далекою, але це не так. Зараз в Україні теж є маса дамб і споруд в занедбаному, аварійному стані, ми хотіли показати, до чого може привести недбале ставлення. Нам треба звернути особливу увагу, подивитися на те, до якого кошмару це приводить і зробити висновки: не допустити. Ось вам живий приклад того, що може статися, якщо "проворонити" таку ситуацію", – додав ведучий.

Дмитро Комаров під час катастрофи в Бразилії Прес-служба 1 + 1

"Подібна трагедія – не перша у своєму роді. 13 березня 1961 в Києві прорвало дамбу з відходами цегельних заводів. Тонни бруду обвалилися на вулиці району Куренівка, що призвело до численних жертв. Офіційно озвучувалася число в кілька сотень загиблих, а насправді там було більш, ніж півтори тисячі киян... Ця подія увійшла в історію як "Куренівська трагедія". Мені б дуже хотілося, щоб програму подивилися українські чиновники і люди, які мають відношення до водосховищ і гребель. Зробили висновки, прийняли міри, провели перевірки подібних споруд. Халатність може дуже дорого коштувати", – підсумував Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров під час катастрофи в Бразилії Прес-служба 1 + 1

Нагадаємо, 25 січня 2019 року в бразильському штаті Мінас-Жерайс прорвало греблю, яка стримувала відходи гірничодобувного підприємства. В результаті сходу величезного селевого потоку сотні людей опинилися під восьмиметровим шаром бруду, а багато хто до цих пір вважаються зниклими безвісти. Потік мчав зі швидкістю понад 70 км/год, руйнуючи мости, будівлі і накриваючи цілі будинки міста Брумадінью разом з жителями.

Спеціальний випуск програми "Світ навиворіт" дивіться в середу, 10 квітня о 22:45 на "1+1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі виклали ролик, на якому показано, як на відомого українського мандрівника Дмитра Комарова напали в Бразилії. Незабаром виявилося, що відео знімалося під час роботи над бразильським фільмом і було злито в мережу в якості "жарту", а сам Комаров заспокоїв фанатів, уточнивши, що він – живий, здоровий та неушкоджений.

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