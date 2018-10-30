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Британці запустять перший у світі пивний авіарейс

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Британська пивоварна компанія BrewDog запустить перший в історії "пивний рейс" у 2019 році.

Як повідомляє агентство Beverage Daily, виліт Boing 767 запланований на 21 лютого з лондонського аеропорту Станстед в аеропорт штату Огайо, США, де знаходиться одна з пивоварень BrewDog і готель The DogHouse.

На борту пасажири зможуть продегустувати спеціально приготоване пиво.

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Виробники запевняють, що вони створили напій, смак якого відрізняється від звичного, коли людина летить на висоті дев'ять тисяч метрів.

"Наші пасажири зможуть взяти участь у найвищій у світі дегустації пива. Смакові рецептори при перельоті працюють по-іншому, тому наші пивовари винайшли пиво, яке буде смачнішим, коли пасажир вживає його саме в небі, а не на землі", - розповіли представники компанії.

Британці запустять перший у світі пивний авіарейс

Також іще в лютому пивоварня BrewDog анонсувала відкриття першого в світі пивного готелю в 2019 році. Готель буде розміщуватися в штаб-квартирі компанії, пропонуючи відвідувачам 26 дизайнерських номерів. Кожну кімнату оснастять водопровідним краном, з якого цілодобово тектиме пиво.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Стамбулі 29 жовтня пройшла церемонія відкриття найбільшого в світі аеропорту, який будували 10 років. Аеропорт Стамбула зможе обслуговувати до 200 млн пасажирів на рік, що в два рази більше трафіку в найбільшому в світі аеропорту в Атланті.

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