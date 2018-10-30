Британці запустять перший у світі пивний авіарейс

Британська пивоварна компанія BrewDog запустить перший в історії "пивний рейс" у 2019 році.

Як повідомляє агентство Beverage Daily, виліт Boing 767 запланований на 21 лютого з лондонського аеропорту Станстед в аеропорт штату Огайо, США, де знаходиться одна з пивоварень BrewDog і готель The DogHouse.

На борту пасажири зможуть продегустувати спеціально приготоване пиво.

Виробники запевняють, що вони створили напій, смак якого відрізняється від звичного, коли людина летить на висоті дев'ять тисяч метрів.

"Наші пасажири зможуть взяти участь у найвищій у світі дегустації пива. Смакові рецептори при перельоті працюють по-іншому, тому наші пивовари винайшли пиво, яке буде смачнішим, коли пасажир вживає його саме в небі, а не на землі", - розповіли представники компанії.

Також іще в лютому пивоварня BrewDog анонсувала відкриття першого в світі пивного готелю в 2019 році. Готель буде розміщуватися в штаб-квартирі компанії, пропонуючи відвідувачам 26 дизайнерських номерів. Кожну кімнату оснастять водопровідним краном, з якого цілодобово тектиме пиво.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Стамбулі 29 жовтня пройшла церемонія відкриття найбільшого в світі аеропорту, який будували 10 років. Аеропорт Стамбула зможе обслуговувати до 200 млн пасажирів на рік, що в два рази більше трафіку в найбільшому в світі аеропорту в Атланті.