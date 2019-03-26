Британська компанія запропонувала туристам відвідати Донбас

Британський онлайн-сервіс подорожей Trip Advisor запропонував туристам здійснити екскурсію по Донбасу. Вартість туру починається від 10 тисяч гривень.

В описі туру вказується, що у мандрівників з'явиться унікальна можливість досліджувати зону конфлікту Росії та України, побачити зруйновані під час військових дій будівлі лікарень і шкіл. Тур розміщений на офіційному сайті Trip Advisor.

Туристам пропонують ознайомитися з ремісничим ринком, де можна купити виготовлені з кераміки автомати Калашникова і гранати, поспілкуватися з місцевими жителями, зробити знімок у бронежилетах або шоломі й відвідати бомбосховища.

Як раніше писав OBOZREVATEL, співробітники авіакомпанії Wizz Air не пустили на борт літака головного редактора газети "Псковська губернія" Дениса Камалягіна і його колегу Олексія Семенова, які збиралися відправитися з Риги до Києва. Інцидент трапився 23 березня нібито через політику авіакомпанії щодо громадян РФ.

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