Ми на Facebook
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Британська компанія запропонувала туристам відвідати Донбас

1.2тЧитати матеріал російською

Британський онлайн-сервіс подорожей Trip Advisor запропонував туристам здійснити екскурсію по Донбасу. Вартість туру починається від 10 тисяч гривень.

В описі туру вказується, що у мандрівників з'явиться унікальна можливість досліджувати зону конфлікту Росії та України, побачити зруйновані під час військових дій будівлі лікарень і шкіл. Тур розміщений на офіційному сайті Trip Advisor.

Британська компанія запропонувала туристам відвідати Донбас
Новини
Французький ''Людина-павук'' підкорив хмарочос у Парижі: захопливі фото і відео

Туристам пропонують ознайомитися з ремісничим ринком, де можна купити виготовлені з кераміки автомати Калашникова і гранати, поспілкуватися з місцевими жителями, зробити знімок у бронежилетах або шоломі й відвідати бомбосховища.

Британська компанія запропонувала туристам відвідати Донбас

Як раніше писав OBOZREVATEL, співробітники авіакомпанії Wizz Air не пустили на борт літака головного редактора газети "Псковська губернія" Дениса Камалягіна і його колегу Олексія Семенова, які збиралися відправитися з Риги до Києва. Інцидент трапився 23 березня нібито через політику авіакомпанії щодо громадян РФ.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
7
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки