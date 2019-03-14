Британку мало не висадили з рейсу через відвертий одяг: піднявся скандал

21-річну британку Емілі О'Коннор мало не висадили з літака через те, що екіпаж вирішив, що її вбрання занадто відверте. Так, дівчина летіла на Тенеріфе і одягла штани і короткий чорний топ, який на думку співробітників авіакомпанії ображав пасажирів.

Через події в мережі розгорівся скандал. Багато людей стали на захист дівчини, а деякі, навпаки, почали стверджувати, що правда на боці авіакомпанії.

"Летіла з Бірмінгема на Тенеріфе, представники "Томас Кук" сказали, що висадять мене з рейсу, якщо я не "прикриюсь", тому що я "ображала" пасажирів зовнішнім виглядом і виглядала "неприпустимо". Чотири представники екіпажу підійшли до мене, щоб забрати мій багаж і висадити мене з літака", - написала дівчина в своєму Twitter.

"Запитала пасажирів літака, вони все одно все слухали, ображала я когось своїм виглядом, ніхто нічого не сказав. Флайт-менеджер потім зібрався дістати мою валізу, щоб висадити мене з літака. А якийсь чоловік закричав: "Заткнись, жалюгідна жінка. Одягни чортову куртку". І екіпаж йому нічого не сказав на це", - додала Емілі.

В мережі через події розгорілися бурхливі суперечки. Деякі користувачі мережі вирішили, що дівчина не права і їй варто було одягнутися скромніше. Хтось, навпаки, підтримав О'Коннор і назвали авіакомпанію сексистами.

"Піддавати 22-річну жінку такому знущанню за те, що та відкрила свої плечі і груди, це ненормально! Вона напевно відчувала неймовірний сором, і без якоїсь підстави на те! Вас ображає жіноче тіло? Вона відправлялася у відпустку, їй що, треба бути прикритою з ніг до голови?".

"Це просто кроп-топ! І жінка, котра направляється в жарку країну. Їй що, варто було надіти джемпер?! Думаю, всі жінки, які вже забронювали польоти на "ThomasCookCares", повинні надіти такі топи, а екіпаж з яким сперечалася Емілі потрібно звільнити за це".

"Вони не сексуалізірованние тебе, дурна... Ти сама це з собою зробила. Ти точно егоїстична, зациклена на собі і не думаєш про інших. Коли ти на людях, тобі потрібно проявляти стриманість, чого ти не зробила. А ти проявила свої кістляві та плоскі груди", - написав чоловік, котрий заступився за авіакомпанію.

Компанія "Томас Кук Ейрлайнз" вибачилася за свою поведінку і визнала свою помилку.

"Нам шкода, що ми засмутили міс О'Коннор. Це очевидно, що ми могли правильніше вчинити в цій ситуації", - заявив представник авіакомпанії

Як раніше писав OBOZREVATEL, авіакомпанія Ryanair потрапила в расистський скандал через сварку між пасажирами на борту. Конфлікт стався, коли літак знаходився на посадці в іспанській Барселоні і повинен був летіти в Лондон. Один з пасажирів вилаяв темношкіру жінку, яка сиділа з ним по сусідству.

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