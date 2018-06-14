Британка знайшла на горищі унікальний скарб: опубліковані фото

У британському місті Кінгстон-апон-Халл 69-річна бабуся знайшла на горищі дуже рідкісну монету з серії "Оксфордська корона" Роуліна, випущену в 1644 році під час правління Карла I.
Вартість раритетної знахідки - 100 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє Daily Mail.
Скарб десятиліттями зберігалося в коробці з-під взуття. Жінка виявила її під час прибирання і хотіла викинути.
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Тепер монету збираються продати з аукціону, який повинен відбудуться в Лондоні, Гонконзі або Нью-Йорку.
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