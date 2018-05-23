Бортпровідник виконав запальний танець в літаку: відео

Незвичний інцидент стався на борту літака ірландської авіакомпанії Ryanair. Бортпровідник на ім'я Паоло виконав сексуальний танець прямо під час польоірзтід пісню Брітні Спірз "Toxic", чим привів у захват пасажирів. Про це пише The Sun.

Свідки запального танцю зняли і опублікували відео, завдяки якому Паоло став зіркою соцмереж.

Як повідомляється, інцидент стався незадовго до посадки в проході на борту літака, який летів з італійської Генуї в англійське місто Борнмут.

"Я не могла в це повірити, зазвичай ти бачиш таке в інтернеті, але не в житті. Всі були в захваті і аплодували в кінці виступу", - розповіла свідок події.

Як писав CityOboz, білка-диверсантка з Чикаго стала зіркою в мережі.