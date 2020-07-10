Бортпровідник раптово помер під час польоту на літаку: причину не змогли розкрити
Бортпровідник American Airlines Джо Тормес раптово помер за загадкових обставин під час польоту на літаку, який прямував до Сент-Луїса (США).
Чоловік пропрацював у компанії понад 20 років. Як уточнили представники перевізника, в день смерті 61-річний Джо Тормес працював на рейсі разом із дружиною Ельзою Джетт-Тормес, повідомляє Fox News.
Літак приземлився в міжнародному аеропорту Сент-Луїса, а потім вирушив у наступний політ у Даллас із новим екіпажем.
В American Airlines не розкрили причину смерті працівника, проте відзначили, що підтримують зв'язок з його сім'єю. Керівництво авіакомпанії надіслало листа всім працівникам із проханням поставитися з розумінням до дружини загиблого і його сина Брендона.
"Ми знаємо, що багато хто з вас працював із Джо, і що ви глибоко сумуватимете за ним", – йдеться в листі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідома дівчина розбила намет в літаку, щоб захистити себе від коронавірусу.