Бортпровідник раптово помер під час польоту на літаку: причину не змогли розкрити

Бортпровідник American Airlines Джо Тормес раптово помер за загадкових обставин під час польоту на літаку, який прямував до Сент-Луїса (США).

Чоловік пропрацював у компанії понад 20 років. Як уточнили представники перевізника, в день смерті 61-річний Джо Тормес працював на рейсі разом із дружиною Ельзою Джетт-Тормес, повідомляє Fox News.

Літак приземлився в міжнародному аеропорту Сент-Луїса, а потім вирушив у наступний політ у Даллас із новим екіпажем.

Джо Тормес із дружиною Ельзою Джетт-Тормес baue.com

В American Airlines не розкрили причину смерті працівника, проте відзначили, що підтримують зв'язок з його сім'єю. Керівництво авіакомпанії надіслало листа всім працівникам із проханням поставитися з розумінням до дружини загиблого і його сина Брендона.

"Ми знаємо, що багато хто з вас працював із Джо, і що ви глибоко сумуватимете за ним", – йдеться в листі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідома дівчина розбила намет в літаку, щоб захистити себе від коронавірусу.