Бортпровідник раптово помер під час польоту на літаку: причину не змогли розкрити
Бортпровідник раптово помер під час польоту на літаку.
Бортпровідник American Airlines Джо Тормес раптово помер при загадкових обставинах під час польоту на літаку, який прямував до Сент-Луїса (США).
Чоловік пропрацював в компанії більше 20 років. Як уточнили представники перевізника, в день смерті 61-річний Джо Тормес працював на рейсі разом з дружиною Ельзою Джетт-Тормес, повідомляє Fox News.
Літак приземлився в міжнародному аеропорту Сент-Луїса, а потім відправився в наступний політ у Даллас з новим екіпажем.
Джо Тормес з дружиною Ельзою Джетт-Тормес baue.com
В American Airlines не розкрили причину смерті співробітника, проте відзначили, що підтримують зв'язок з його сім'єю. Керівництво авіакомпанії направило лист всім працівникам з проханням поставитися з розумінням до дружини загиблого і його сина Брендона.
"Ми знаємо, що багато хто з вас працював з Джо, і що ви будете глибоко сумувати за ним", – йдеться в листі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідома дівчина розбила намет в літаку, щоб захистити себе від коронавірусу.