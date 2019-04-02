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"Бориспіль" раптово скасував частину чартерних рейсів: що трапилося

1.2тЧитати матеріал російською

Київський аеропорт "Бориспіль" пригрозив скасувати частину чартерних рейсів авіакомпанії Bukovyna Airlines через систематичну несплату перевізником послуг аеропорту.

Про це повідомляє прес-служба "Борисполя" на сторінці у Facebook. Компанія скасувала рейси, заплановані на вівторок, 2 квітня. Уточнюється, що загальна заборгованість становила близько 4 мільйонів гривень.

"Нам дуже неприємно, що внаслідок недобропорядної фінансової поведінки авіаперевізника можуть постраждати пасажири. Проте, ми більше не можемо накопичувати борг без будь-яких перспектив його сплати", – пояснив перший заступник генерального директора аеропорту.

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Однак, як зазначили представники аеропорту, Bukovyna Airlines "вийшла на конструктивний діалог" і частково виплатила борг.

"Усі заплановані чартерні рейси 03.04.2019 року о 02:15, о 04:40 та о 12:15 за київським часом будуть обслуговуватися", – сказано в повідомленні.

Відзначимо, Bukovyna Airlines є чартерним перевізником, що базується в Чернівцях. У його флоті знаходиться 5 літаків із середнім віком 25,8 років. Авіакомпанія виконує рейси на замовлення туристичних операторів.

Аеропорт "Бориспіль"

Аеропорт "Бориспіль"

ТСН

Як писав OBOZREVATEL, у січні в київському аеропорту "Бориспіль" на одну-дві години затримали 22 рейси, через що більше 3 тис. пасажирів не змогли вчасно вилетіти в потрібному напрямку.

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Тема
авіаперельоти
Місце
Україна
Тег
аеропорт Бориспіль
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