Білорусь змінила правила в'їзду: як буде тепер

У Білорусі 22 жовтня почали діяти нові правила в'їзду і транзиту через країну, згідно з якими всі білоруси, іноземці та особи без громадянства, які в'їжджають із держав "червоної" зони, повинні пройти 10-денну самоізоляцію.

Протягом цього часу вони не зможуть виїжджати з країни до завершення терміну карантину, водночас здавати тест на коронавірус не потрібно. Як пише портал avianews.com, відповідні зміни передбачені постановою білоруського уряду №591 від 13 жовтня.

Зокрема, тепер на самоізоляцію також повинні відправиться особи, які слідували транзитом до Білорусі через країни "червоної" зони, якщо вони не можуть документально підтвердити, що термін транзиту не перевищував 24 годин. Зазначимо, що в списку "червоних" країн для Білорусі, станом на 20 жовтня, значиться 131 держава, є в ньому і Україна.

Іноземцям та особам без громадянства, після прибуття у Білорусь із держав "зеленої" зони, потрібно надати довідку про проходження ПЛР-тесту на COVID-19 однією з трьох мов – російською, білоруською або англійською. Він повинен бути проведений не більш ніж за 72 години до перетину білоруського кордону, а якщо довідки немає – прикордонники можуть не пустити в країну.

Примітно, що таке правило не поширюється на білорусів, іноземців та осіб без громадянства, які прибувають з країн "зеленої" зони і мають посвідку на проживання в Білорусі.

Згідно з новими правилами, також дозволено транзит через Білорусь іноземцям та особам без громадянства, які прибули з "червоної" зони, протягом однієї доби. За виконання цієї умови на таких пасажирів не поширюється вимога про самоізоляцію.

В авіакомпанії "Бєлавіа" уточнюють, що пасажири, які прямують транзитом через Білорусь із країн "зеленої" зони, можуть перетинати кордон без медичної довідки і додаткового контролю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня начальник головного управління організації медичної допомоги МОЗ Білорусі Олександр Пацеев заявив, що в країні вже можна говорити про початок другої хвилі коронавірусу. Він зазначив, що зараз триває зростання захворюваності.