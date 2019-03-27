Без входу і виходу: в Японії з'явилася загадкова Ж/Д станція для туристів

В Японії уздовж річки Нішікі в Івакуні, поруч з якою тягнеться залізниця, з'явилася загадкова станція без виходу і входу.

Як пише Telegram-канал "СОЛЬ", на неї можна потрапити з потяга, зійти - теж тільки у потяг. Ніяк інакше. У мережі з'явилися перші фотографії платформи та її координати на карті.

Згідно з наведеною інформацією, проект станції був задуманий спеціально для туристів. Вся справа в тому, що знаходиться вона біля мальовничих гір і місцевої річки, на яку з висоти залізниці відкривається захоплюючий краєвид.

Тому платформа являє собою оглядовий майданчик, з неї можна помилуватися видом на гори та річку.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Єгипті планують ввести новий податковий збір для туристів, а саме збільшити аеропортовий збір на виліт з держави. Так, всі пасажири міжнародних регулярних і чартерних рейсів, які вилітають з аеропортів Єгипту, будуть змушені платити додатково 25 доларів (майже 700 гривень).

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