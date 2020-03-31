На заводах двух топовых французских брендов Balenciaga и Yves Saint Laurent будут шить медицинские маски.
На этот шаг группа Kering, в которую входят эти два модных дома, пошла, чтобы помочь Франции побороть коронавирус, сообщает Коммерсант.
Компания выступила и с другими важными инициативами.
pixabay.com
В частности, в Китае она собирается закупить 3 млн медицинских масок и передать их французским больницам.
А также оказать финансовую помощь Институту Пастера в Париже, которые готовит вакцину от коронавируса.
Чтобы во время карантина и отсутствия путешествий не рассориться со своей половинкой, aviasales.ua советует сосредоточиться на приятных планах и эмоциях.
🙅♀️Як не посваритися зі своєю половинкою за час карантину. ⠀ Три тижні вдома — ще той екстрим😅 ⠀ 📰Мінімум новинних стрічок. Не варто читати усіх вірусологів світу та обговорювати це вдома. ⠀ 🍭Максимум позитивних емоцій. Веселий серіал, прогулянка на природі чи улюблені смаколики. ⠀ 🗺Крутезні плани на майбутнє. Яскрава подорож, нові смартфони та величезний телевізор. ⠀ 💡Пізнайте кохану людину ще краще. Дізнайтеся про дитинство та моменти, що запам’яталися на все життя. ⠀ 💑Займайтеся коханням. На це завжди не вистачало часу? Гарна можливість надолужити тут і зараз. ⠀ #aviasales #aviasales_ua #ukraine #kiev #kharkov #instagood #odessa #like4like #lviv #beautiful #kyiv #followme #fashion #girl #travel #dnepr #photooftheday #vsco #photo #follow #style #ua #ukr #ukrainian #instaukraine #skyscrapers #buildings #skyline #skyscraper #cityview
Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!