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31 березня • оновлено в 10:29
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Balenciaga и Yves Saint Laurent будут шить медицинские маски

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На заводах двух топовых французских брендов Balenciaga и Yves Saint Laurent будут шить медицинские маски.

На этот шаг группа Kering, в которую входят эти два модных дома, пошла, чтобы помочь Франции побороть коронавирус, сообщает Коммерсант.

Компания выступила и с другими важными инициативами.

Balenciaga и Yves Saint Laurent будут шить медицинские маски

pixabay.com

В частности, в Китае она собирается закупить 3 млн медицинских масок и передать их французским больницам.

А также оказать финансовую помощь Институту Пастера в Париже, которые готовит вакцину от коронавируса.

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Публикация от aviasales.ua (@aviasales_ua)

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