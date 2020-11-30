США і Британія почали відновлювати трансатлантичні рейси завдяки експрес-тестуванню на COVID-19
Низка американських і британський авіакомпаній почали відновлювати трансатлантичні рейси після того, як країни розширили охоплення населення тестуванням на коронавірус.
Декілька таких авіаперельотів було здійснені днями і плануються найближчим часом. Про це у Facebook написала експертка в традиційному і діджитал маркетингу, засновниця платформи New York Online (США) Марина Петрова.
"Ще хороші новини. Авіакомпанії експериментують із трансатлантичними рейсами без COVID-19: пасажири і екіпаж проходять тестування прямо перед польотом за допомогою експрес-тесту", – зазначила вона.
За її словами, на борт літака можуть потрапити тільки ті, у кого результат діагностики негативний. А в разі позитивного тесту на коронавірус людину відправлятимуть на 14-денний карантин.
Петрова додала, що два тижні тому американська авіакомпанія United зробила перший рейс США – Лондон. Аналогічну практику починають American Airlines і British Airways, а також Delta (США), яка збирається запустити рейс із Нью-Йорка в Рим.
"Якщо все спрацює, найімовірніше, всі світові авіакомпанії підуть за цим. У поєднанні з вакциною, здається, що проблиск світла в кінці тунелю є. Бережіть себе і носіть маску", – підсумувала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
американську вакцину проти коронавірусу від компанії Pfizer вже почали поширювати в Європі і США. Доставкою препарату займається авіакомпанія United Airlines.
Напередодні у Великобританії заявили, що з 7 грудня в країні стартує вакцинація населення проти COVID-19. Щеплення англійцям робитимуть вакциною від Pfizer.
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