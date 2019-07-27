Антисанітарія та бруд: популярний український курорт тоне в смітті

Популярний серед туристів курорт Кирилівка (Запорізька область) заростає сміттям і не справляється з каналізаційним питанням.

Як стверджується в репортажі "РІА Мелітополь", незважаючи на проблеми, які накопичувалися в селищі роками, кількість бажаючих відпочити все одно постійно зростає (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

Людні вулиці Кирилівки Кадр з відео

За неофіційними даними, до Кирилівки щоліта приїжджають понад мільйон туристів з усієї України. І побачене на вулицях багатьох не радує. Наприклад, поряд з товаром в центрі селища можна побачити побутові відходи та гнилі овочі, які викидаються прямо на дорогу або складаються біля магазинів, а на спеці виділяють моторошний запах. А прибиранням ніхто не займається, хоча плату з мешканців все одно беруть.

Сміття прямо на тротуарі Кадр з відео

При цьому, як відзначають відпочиваючі, пляжі все ж чистять, хоч і не всі. Ще однією проблемою є машини, які їздять по вузьких вуличках паралельно з пішоходами. Туристи скаржаться, що було б непогано зробити тротуари по всій Кирилівці, адже ходити дорогою, особливо ввечері, небезпечно – адже зустрічаються і п'яні водії за кермом.

Глобальною проблемою курорту є каналізація та відсутність централізованого водопостачання. Воду доставляють у водовозах, а водії працюють для цього в три зміни цілодобово. При цьому в Кирилівській селищній раді зазначають, що водопровід повністю справляється з усіма сезонними навантаженнями.

Водовози у Кирилівці Кадр з відео

"Щорічно ми проводимо його капітальний ремонт за рахунок коштів місцевого бюджету. Провели заміну всіх аварійних ділянок", – відповіла журналістам перший заступник селищного голови Кирилівки Марина Логінова.

Питання з водовідведенням досі залишається відкритим у Кирилівці, хоча перші бази відпочинку почали зводити ще на початку минулого століття. За словами Логінової, їм просто не вистачає 3,5 млн гривень, які було зібрано на проектування.

Полігон рідких побутових відходів неподалік від лиману Кадр з відео

Нечистоти на курорті накопичуються у вигрібних ямах, потім вивозяться на полігон рідких побутових відходів поблизу Молочного лиману. У 2018 році екологічна інспекція виявила порушників, які зливали нечистоти прямо в Утлюкський лиман поблизу Федотової коси. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, що раніше до редакції OBOZREVATEL звернулися стурбовані мешканці Кирилівки щодо шокуючих фактів про те, що відбувається в селищі та про сільського голову Івана Малєєва.

Крім вищевказаних проблем, на курорті процвітає стихійна торгівля, а на все селище всього одна карета швидкої допомоги. В безпеці атракціонів також є великі сумніви.

Місцева влада не тільки займається поборами і розводить антисанітарію, а й допускає злочинну халатність, яка призводить до загибелі людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня стало відомо, що в Кирилівці сталася жахлива НП з відпочиваючими – в повітрі завис атракціон "Ланцюжок", який був забитий людьми. Туристам довелося близько 45 хвилин повисіти на висоті понад 50 метрів.

Пізніше з'явилася інформація, що на курорті в басейні поряд з водною гіркою потонула 3-річна дитина. Медики вже нічим не змогли допомогти малюкові, коли прибули на місце події.

І буквально через кілька днів на пляжі біля бази відпочинку "Маяк" трапилася нова трагедія з дитиною. Підліток впав із "банана" і отримав перелом шийного відділу хребта.

OBOZREVATEL продовжує стежити за ситуацією в популярному курортному селищі на Азовському морі і проводить власне розслідування.

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