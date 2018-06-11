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Американці видали розірвану на шматки валізу в аеропорту

1.7тЧитати новину російською

В аеропорту Далласа (США) Крістен Хорабін отримала розірвану на шматки валізу.

"Половини моїх речей не було, а інша половина була знищена", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

За словами Крістен, одяг був забруднений мазутом і зубною пастою, поруч із сумкою в контейнері лежав зламаний фен, зіпсований одяг і туфлі з різних пар.

Як повідомляє Fox News, жінка заповнила акт про пошкодження багажу на стійці American Airlines, і за добу представники авіакомпанії зв'язалися з нею, щоб вибачитися і повідомити про готовність відшкодувати збиток.

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Їй вислали чек на суму $3500 і ваучер на переліт у розмірі $300.

В American Airlines повідомили, що обставини інциденту з'ясовуються. За попередніми даними, валіза випадково потрапила до машинного відділення літака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше показали, що роблять з багажем у "Борисполі".

Місце
США
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