Американці розробляють перший в історії космічний готель: подробиці

Американська компанія The Gateway Foundations заявила про плани відкрити перший в історії космічний готель, який буде обертатися навколо Землі.

Як повідомляє видання ABC News, космічна станція буде призначена для відпочинку. У ній будуть розміщуватися капсули для туристів. Сам готель буде мати форму диска.

Передбачуваний космічний готель Фото: abcnews.go.com

Також, за словами архітектора космічної станції Тіма Алаторра, на борту комічного готелю буде безліч розважальних заходів, включаючи баскетбол, батути і скелелазіння з низькою гравітацією. Крім того, на станції будуть доступні ресторани, бари, майданчики, де будуть влаштовувати концерти, покази фільмів і семінари.

Передбачуваний космічний готель Фото: abcnews.go.com

Зазначимо, що запуск готелю повинен відбутися до 2025 року. Розробники очікують близько 100 відвідувачів щомісяця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Мальдівських островах відкрився перший у світі підводний готель. Ніч в ньому обійдеться в 50 тисяч доларів.

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