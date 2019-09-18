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18 вересня • оновлено в 10:51
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Американці розробляють перший в історії космічний готель: подробиці

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Американська компанія The Gateway Foundations заявила про плани відкрити перший в історії космічний готель, який буде обертатися навколо Землі.

Як повідомляє видання ABC News, космічна станція буде призначена для відпочинку. У ній будуть розміщуватися капсули для туристів. Сам готель буде мати форму диска.

Американці розробляють перший в історії космічний готель: подробиці

Передбачуваний космічний готель

Фото: abcnews.go.com

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Також, за словами архітектора космічної станції Тіма Алаторра, на борту комічного готелю буде безліч розважальних заходів, включаючи баскетбол, батути і скелелазіння з низькою гравітацією. Крім того, на станції будуть доступні ресторани, бари, майданчики, де будуть влаштовувати концерти, покази фільмів і семінари.

Американці розробляють перший в історії космічний готель: подробиці

Передбачуваний космічний готель

Фото: abcnews.go.com

Зазначимо, що запуск готелю повинен відбутися до 2025 року. Розробники очікують близько 100 відвідувачів щомісяця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Мальдівських островах відкрився перший у світі підводний готель. Ніч в ньому обійдеться в 50 тисяч доларів.

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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Америгосам своих космонавтов еще не на чем возить,каждый год отодвигают срок испытания корабля,сроки назначать не мешки ворочать,космические отели пля.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вислоухие уже предложили хозяевам услуги по чистке унитазов в отеле.
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70rus xxx
70rus xxx
Украинцы уже выкупили все номера.Сидят на чемоданах,ждут.посадки.
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