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30 березня • оновлено в 13:05
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Американка оголилася на охопленій карантином вулиці. Яскраві фото

4.7т
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У Нью-Йорку, США, дівчина сфотографувалася з оголеними грудьми сидячи верхи на статуї Атакуючого бика на Уолл-Стріт.

Про це повідомляє видання The New York Post. Її не збентежило те, що в місті введений карантин і городянам слід залишатися вдома.

Американка оголилася на охопленій карантином вулиці. Яскраві фото

dymontiger.livejournal.com

Блондинка проігнорувала всі рекомендації щодо захисту від коронавірусу, роздяглася і залізла на бронзову статую бика в фінансовому кварталі Нью-Йорка. Її подруга робила фотографії на мобільний телефон.

Американка оголилася на охопленій карантином вулиці. Яскраві фото

dymontiger.livejournal.com

Американка оголилася на охопленій карантином вулиці. Яскраві фото

dymontiger.livejournal.com

Американка оголилася на охопленій карантином вулиці. Яскраві фото

dymontiger.livejournal.com

Американка оголилася на охопленій карантином вулиці. Яскраві фото

dymontiger.livejournal.com

Американка оголилася на охопленій карантином вулиці. Яскраві фото

dymontiger.livejournal.com

Американка оголилася на охопленій карантином вулиці. Яскраві фото

dymontiger.livejournal.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, бортпровідник авіакомпанії American Airlines помер після того, як отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

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Автор
Марія Дідик
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