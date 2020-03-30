Американка оголилася на охопленій карантином вулиці. Яскраві фото

У Нью-Йорку, США, дівчина сфотографувалася з оголеними грудьми сидячи верхи на статуї Атакуючого бика на Уолл-Стріт.

Про це повідомляє видання The New York Post. Її не збентежило те, що в місті введений карантин і городянам слід залишатися вдома.

dymontiger.livejournal.com

Блондинка проігнорувала всі рекомендації щодо захисту від коронавірусу, роздяглася і залізла на бронзову статую бика в фінансовому кварталі Нью-Йорка. Її подруга робила фотографії на мобільний телефон.

dymontiger.livejournal.com

dymontiger.livejournal.com

dymontiger.livejournal.com

dymontiger.livejournal.com

dymontiger.livejournal.com

dymontiger.livejournal.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, бортпровідник авіакомпанії American Airlines помер після того, як отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

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