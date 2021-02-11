Alyona Alyona розчарувалася відпочинком у Єгипті й розповіла про мінуси

Відома українська реперка Alyona Alyona вирішила поїхати на відпочинок у Шарм-ель-Шейх і розчарувалася відпусткою. Знаменитість поділилася своїми враженнями про Єгипет.

Alyona Alyona вирушила відпочивати з найкращим другом у Шарм-ель-Шейх на п'ять днів за 300 доларів (понад 8 тисяч гривень). Готель був чотири зірки, третя пляжна лінія в районі Хадаба. Про це реперка написала на своїй сторінці в Instagram.

Знаменитість розповіла, що їх одразу ж зустрів брудний аеропорт із непривітними людьми. Адміністрація самого готелю ставилася по-хамськи, оскільки "кожен мріє нажитися".

За словами реперки, все на вигляд гарне, але якщо придивитися, то розумієш, що тобі замилюють очі, щоб не бачити реальність. Крім того, туристам постійно намагаються щось "впарити", а коли чують "ні/не хочу/не буду/не треба" – зляться.

"Розбірки з адміністрацією, сварка з гідом (ми відмовили йому в послугах через високі ціни, знайшли місцевих, де все було набагато дешевше) у перший день трохи збили нас із ніг", – зазначила Alyona Alyona.

Щодо їжі знаменитість повідомила, що з гарнірів були тільки білий рис і смажена картопля, і дріжджовий хліб. Реперка підкреслила, що їжі і вибору багато, але все це не в комплексі.

"Риба через день. Все розбавлене водою або супер-солодке, або ніяке. На пляжах взагалі просто бургери і все", – розповіла Alyona Alyona.

На екскурсіях у Шарм-ель-Шейху туристам постійно намагалися щось "впарити" невідомі люди. Наприклад, рятувальні жилети та костюми, які входять до вартості путівки.

Реперка додала, що також у номерах готелю немає світла на стелі – тільки на стінах. Під час відпочинку їх гризли комарі, а в дощ вода затікала в номер.

"Радію, що я оптимістка. Засмагла. Привезла мамі з татом пахлави і манго. Всі щасливі. Це головне", – підсумувала зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка Альона Романюк отруїлася їжею в одному з ресторанів Каїра і потрапила в лікарню. Дівчина заявила, що в шпиталі Єгипту повна антисанітарія, і їй довелося 12 годин бути під крапельницею.